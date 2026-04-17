Die Angreifer haben am Morgen Dnipro angegriffen – ein Verkehrsunternehmen wurde beschädigt, in der Region gibt es Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Angreifer beschossen die Region Dnipropetrowsk mehr als 20 Mal: zwei Verletzte, beschädigte Unternehmen, ein Gymnasium und Wohnhäuser.

Russische Invasoren haben zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk mehr als 20 Mal angegriffen, wodurch zwei Menschen verletzt wurden; am frühen Morgen des 17. April griffen die Invasoren ein Verkehrsunternehmen in Dnipro an – dort brach ein Feuer aus.

Quelle: : der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, und der Vorsitzende des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, auf Telegram

Wortlaut des Verwaltungschefs: : „Zwei Menschen wurden verletzt. Der Feind hat zwei Bezirke der Region mehr als 20 Mal mit Drohnen, Artillerie und Raketen angegriffen.“

Details: : In Dnipro kam es infolge des Angriffs zu einem Brand; ein Verkehrsunternehmen, ein Hochhaus und Geschäftsräume wurden schwer beschädigt.

In der Gemeinde Novooleksandrivka im Bezirk Dnipro beschädigten die Russen ein Gymnasium, ein Privathaus und ein Auto.

Im Gebiet Nikopol griffen die Angreifer Nikopol sowie die Gemeinden Marhanezk, Mirivsk, Chervonohryhorivsk und Pokrowsk an – dabei wurden die Infrastruktur, ein landwirtschaftlicher Betrieb, fünfstöckige Gebäude, Privathäuser und ein Wirtschaftsgebäude beschädigt.