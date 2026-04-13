Bericht der SBS-Vögel: Madjar bestätigte den Angriff auf das russische Chemiewerk „PhosAgro“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Rohstoffe für Sprengstoff hat die Russische Föderation nach dem Angriff verloren?

Der Kommandeur der Drohnenstreitkräfte, Robert „Madyar“ Brovdi, bestätigte den Angriff auf das russische Chemieunternehmen „PhosAgro“ in Tscherepowetz im Gebiet Wologda.

Wie RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Madyar auf Telegram berichtet.

„‚Prijemnyj Apatit‘ für das Chemiewerk in Tscherepowetz – die Ostereier der Vögel der SBS wurden geliefert“, schrieb er.

Laut Brovdi handelt es sich um ein großes Unternehmen, das Ammoniak, Ammoniumnitrat und Salpetersäure herstellt.

„Die Produkte dienen als Rohstoffe für die Herstellung von TNT, Hexogen und anderen Komponenten zur Munitionsfertigung“, fügte er hinzu.

Was ist über den Angriff auf das Chemiewerk bekannt?

In der Nacht zum 13. April griffen Drohnen in dem russischen Ort Tscherepowetz ein Industriegebiet an, in dem sich das Werk „Apatit“ befindet, das zur „PhosAgro“-Gruppe gehört.

Nach dem Angriff brach im Werk ein Feuer aus. Die regionalen Behörden berichteten offiziell lediglich über den angeblichen Abschuss von Drohnen, ohne die Beschädigung des Objekts zu erwähnen.

Nach Angaben von OSINT-Analysten traf der Angriff die Ammoniakproduktion – getroffen wurden mindestens zwei Werksteile, „Ammoniak-1“ und „Ammoniak-2“, mit einer Gesamtkapazität von rund 900.000 Tonnen pro Jahr.

Dieses Unternehmen deckt bis zu 10 % der Ammoniakproduktion in Russland ab, und seine Produkte sind ein wichtiger Rohstoff für die Rüstungsindustrie, insbesondere für die Herstellung von Sprengstoffen.