Die Bewohner der Region Dnipro werden wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Notstromabschaltungen in der Region Dnipro wurden aufgehoben.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK auf Telegram.

Am Morgen des 13. Oktober wurden in den Energieregionen Dnipro und Donezk Notstromabschaltungen eingeführt.

Zur Erinnerung:

Russische Truppen haben erneut zivile Ziele mit Drohnen im Bezirk Sumy angegriffen, zwei Menschen wurden verletzt.

In der Region Odessa bricht in Folge eines russischen Drohnenangriffs ein Großbrand in einem Lagerhaus aus; eine Person wird verletzt.