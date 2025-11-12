Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland ist zum größten Diesellieferanten Brasiliens geworden, nachdem es begonnen hat, Rabatte anzubieten.

Brasilien hat damit begonnen, seine Abhängigkeit von russischem Diesel zu verringern, nachdem der Westen harte Sanktionen verhängt hat. Dies berichtet die Financial Times.

Obwohl Brasilien zu den 10 größten Ölproduzenten der Welt gehört, importiert das Land aufgrund mangelnder Raffineriekapazitäten etwa ein Drittel seines Diesels. Als Russland Rabatte anbot, ergriff das Land die Gelegenheit.

Im Jahr 2023 wurde Russland zum größten ausländischen Diesellieferanten Brasiliens und überholte damit die Vereinigten Staaten. Es ist bekannt, dass der Import von russischem Dieselkraftstoff in dieses Land im Jahr 2022 95 Millionen Dollar betrug, und im Jahr 2024 bereits 5,4 Milliarden Dollar.

Nachdem die USA Sanktionen gegen die russischen Ölgiganten Rosneft und Lukoil verhängt hatten, äußerte sich das Land besorgt über die möglichen Auswirkungen auf seine Wirtschaft.

Inzwischen gibt es jedoch fast keine Preisunterschiede mehr, was zu einem Rückgang des russischen Anteils am brasilianischen Markt geführt hat. In der ersten Jahreshälfte lag dieser Anteil noch bei 60% und im Oktober bereits bei 17%.

Dieses für Russland negative Phänomen wurde durch die sehr hohe Inlandsnachfrage in Russland selbst verursacht, wo die Verfügbarkeit von Diesel zurückgegangen ist. Einige russische Raffinerien haben ihren Betrieb aufgrund der groß angelegten ukrainischen Drohnenangriffe eingestellt.