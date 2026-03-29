Aus dem russischen Taganrog wird von einem massiven Drohnenangriff, der Evakuierung von Menschen und Zerstörungen berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aus Taganrog im russischen Gebiet Rostow wird von einem Angriff ukrainischer Drohnen, Zerstörungen und der Evakuierung von Menschen berichtet; in den sozialen Netzwerken ist von heftigen Explosionen die Rede.

Quelle: : die Bürgermeisterin von Taganrog, Svetlana Kambulova, der Gouverneur des Gebiets Rostow, Jurij Slyusar, Astra

Details: : In den sozialen Netzwerken wird von dem „heftigsten Angriff“ auf Taganrog seit Beginn des Krieges mit der Ukraine berichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Explosionen seit über zwei Stunden andauern.

Die Bürgermeisterin von Taganrog, Svetlana Kambulova, sprach von einem massiven Drohnenangriff.

Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Jurij Slyusar, berichtete von einem Toten und einem Verletzten infolge des Angriffs sowie von Zerstörungen und der Evakuierung von Menschen.

„Es gibt Brände und Zerstörungen am Boden. Die Menschen wurden evakuiert. Die Angaben werden noch präzisiert. Die Abwehr des Luftangriffs auf Taganrog dauert an. Im Gebiet Rostow wurde eine Drohnenwarnung ausgegeben“, schrieb er.