DTEK versorgt 15.400 Familien in der Region Odessa nach dem Beschuss wieder mit Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Stromversorger von DTEK haben die Stromversorgung von 15.400 Familien in der Region Odessa nach dem Beschuss wiederhergestellt.

Dies teilte der Pressedienst von DTEK mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wiederherstellungsarbeiten in der Region Odessa nach dem massiven Beschuss weitergehen.

„Stromingenieuren ist es gelungen, die Stromversorgung von 15.400 Einwohnern der Region Odessa wiederherzustellen“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 2. September griffen russische Truppen die Hafeninfrastruktur des Bezirks Ismajil in der Region Odessa an. Der Angriff verursachte Brände.