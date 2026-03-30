Die EBRD wird den Ausbau einer „Energieinsel“ sowie die Dezentralisierung der Wärmeversorgung in Charkiw finanzieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, und der Geschäftsführer der EBRD in der Ukraine und Moldawien, Arvid Türkner, haben strategische Entscheidungen getroffen und eine vorläufige Vereinbarung über die Bereitstellung von Finanzmitteln für Charkiw in Form von bis zu 30 Millionen Euro an Darlehensmitteln und bis zu 15 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen unterzeichnet.

Dies teilte Terechow auf Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge fließen die bereitgestellten Mittel vollständig in den Aufbau einer „Energieinsel“ und die Dezentralisierung des städtischen Wärmeversorgungssystems.

„Morgen beenden wir offiziell die Heizperiode. Ohne Übertreibung war sie für unsere Stadt die schwerste in der gesamten Geschichte der unabhängigen Ukraine. Aber wir haben durchgehalten. Und wir haben bereits mit den Vorbereitungen für den nächsten Winter begonnen“, erklärte Terechow.

Darüber hinaus wird sich die EBRD unter Berücksichtigung der kriegerischen Gegebenheiten am Ausbau der U-Bahn von Charkiw beteiligen – dies umfasst die Erneuerung des Fahrzeugparks, den Bau neuer Stationen sowie die Errichtung eines sicheren unterirdischen Depots.