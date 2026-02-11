Der Gegner hat einen Angriff auf einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 11. Februar hat der Feind einen Angriff auf einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung, Olexij Kuleba, mit.

Seinen Angaben zufolge wurden Lokomotiven, Waggons und die Infrastruktur beschädigt. Es kam zu einem Brand, der jedoch umgehend gelöscht werden konnte.

„Am Morgen gab es einen weiteren Angriff auf das Eisenbahn-Depot in Konotop – es gibt Schäden am technischen Rollmaterial. Der Feind setzt seine Angriffe auf diesen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Sumy fort“, informierte der Minister.

Er wies darauf hin, dass die Mitarbeiter nicht zu Schaden gekommen seien. Rettungs- und Reparaturteams seien vor Ort im Einsatz.