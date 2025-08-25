Grenzverletzer haben keine Angst vor Geldstrafen: Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat Rekorde für illegale Versuche aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die verwaltungsrechtliche Haftung für die Verletzung der Staatsgrenze schreckt die Grenzverletzer nicht ab, und die Höhe der Bußgelder ist nicht wirksam genug.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Aussage von Andrij Demtschenko, Sprecher des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine (SBGS), während eines TV-Marathon.

Ihm zufolge haben die ukrainischen Grenzschützer seit Anfang des Jahres mehr als 13.000 Menschen wegen Verletzung der Grenzgesetze festgenommen, darunter auch wegen des Versuchs, die Grenze illegal zu überschreiten.

Einige Grenzverletzer wurden wiederholt festgenommen.

„Es gibt Rekordhalter, die mehr als zehn Mal festgenommen wurden, weil sie versucht haben, die Grenze illegal zu überqueren. Die Leute sind bereit, dafür Geld zu bezahlen, das um ein Vielfaches höher ist als die Geldstrafen, die gegen Grenzverletzer verhängt werden“, sagte er.

Demtschenko betonte, dass Verwaltungsprotokolle und Gerichtsurteile die Grenzverletzer nicht wirklich von wiederholten Aktionen abhalten.

„Derzeit erstellen die Grenzschutzbeamten Verwaltungsberichte und legen diese Fälle dem Gericht vor, das dann entscheidet, ob die Täter vor Gericht gestellt werden oder nicht. Daher ist diese minimale Haftung von Straftätern für den Versuch des illegalen Grenzübertritts natürlich eine milde Strafe“, sagte der Sprecher.

Zur Erinnerung: Am 20. August hat das Ministerkabinett einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Haftung für illegalen Grenzübertritt verabschiedet.

Am Kontrollpunkt Tysa haben Soldaten der Abteilung Tschop einen Mann festgenommen, der versucht hatte, illegal nach Ungarn einzureisen; dies war sein 13.