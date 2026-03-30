Das Kabinett hat den „großen Steuergesetzentwurf“ verworfen: Was wird stattdessen vorgeschlagen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung hat drei wichtige „Steuergesetze“ verabschiedet. Das Ministerkabinett der Ukraine hat drei wichtige Gesetze zur Verlängerung der Militärabgabe sowie zur Besteuerung internationaler Paketsendungen und digitaler Plattformen verabschiedet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Beitrag des ukrainischen Finanzministers Serhij Martschenko.