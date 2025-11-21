Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zu den getroffenen Zielen gehört auch die 55Zh6U Nebo-U Radarstation, deren Kosten sich auf etwa 100 Millionen Dollar belaufen können.

Das ukrainische Militär hat auf der vorübergehend besetzten Krim eine Reihe von teuren russischen Zielen getroffen. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums (Hauptdirektion für Nachrichtendienste) am Freitag, den 21. November mit.

„Die Invasoren auf der Krim haben es wieder nicht leicht – die Meister der Spezialeinheit der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine Primaries fügten der russischen Besatzungsarmee erneut schwere Verluste zu“, so der Bericht.

Als Ergebnis der Operation erfolgreich besiegt: