Die Khortytsia Joint Task Force hat einen neuen Namen: Was sich geändert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Die Chortyzja Operative und Strategische Truppengruppierung hat ihren Namen geändert. Von nun an wird sie als Dnipro Joint Task Force bezeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Dnipro Joint Task Force.

Heute, am 8. August, hat die Khortytsia Operational and Strategic Group of Forces ihren Namen in Dnipro geändert und heißt nun Dnipro Operational and Strategic Group of Forces.

Dies geht aus einem Beitrag auf dem Telegram-Kanal der Gruppe hervor: „Der Name des Kanals wurde in ‚Dnipro‘ JFO geändert.

  • .*

OSUV ‚Chortyzja‘

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gruppe im Frühjahr 2022 während der Abwehr einer groß angelegten Aggression durch die Russische Föderation gegründet wurde. Sie wurde auf der Grundlage des Joint Forces Command gebildet.

„Khortytsia“ und jetzt „Dnipro“ ist verantwortlich für die östliche Operationsdirektion: die Gebiete von Charkiw, Donezk und Luhansk, einschließlich der wichtigen Frontgebiete von Isjum, Lyman, Lyssytschansk, Kurakhiv, Kupjansk, Bachmut, Awdijiwka und Wuhledar.

Vertreter der Gruppe berichten regelmäßig von feindlichen Versuchen, in die Verteidigungslinien der ukrainischen Streitkräfte vorzudringen oder dort Fuß zu fassen.

Russische Versuche operativer Lügen, wie z.B. Aussagen über die Übernahme der Kontrolle über Tschassiw Jar, entsprechen nicht den tatsächlichen Feindseligkeiten. Chortyzja bezeichnete dies als Manipulation, und die Lage vor Ort blieb stabil.

Lesen Sie mehr über die Verteidigung einer der wichtigsten Städte in der Region Donezk in dem Bericht von RBK Ukrajina „Hier kommt die Jugend vorbei“. Wie Freiwillige Tschassiw Jar halten“.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 268

