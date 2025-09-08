In Kiew sind die Rettungsarbeiten am Ort des Drohnenangriffs abgeschlossen: 3 Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der staatliche Rettungsdienst hat die Rettungsarbeiten im Kiewer Stadtteil Sviatoshynskyj abgeschlossen, wo in der Nacht des 7. September eine russische Drohne ein 9-stöckiges Wohnhaus getroffen hatte. Der Angriff hat 3 Menschen das Leben gekostet, darunter ein Baby.

Quelle: SES auf Telegram

** Wörtlich* sagte* der Dienst*: „Die Notfall- und Rettungsmaßnahmen im Kiewer Stadtteil Sviatoshynskyj sind abgeschlossen.“

Einzelheiten: Der SES fügte hinzu, dass 11 weitere Menschen an dieser Adresse verletzt wurden. Die Rettungskräfte konnten 7 Bewohner des Hauses retten.

Insgesamt wurden mehr als 360 Tonnen Trümmer und Gebäudestrukturen an der Einschlagstelle abgebaut und entfernt. Etwa 130 Rettungskräfte und 21 Einheiten der SES-Ausrüstung waren an den Arbeiten beteiligt.

Die Psychologen des SES betreuten 171 Menschen.

