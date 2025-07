In Krywyj Rih war eine Explosion inmitten eines Schahedd-Angriffs zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 4. Juli war in der Nähe der Stadt Krywyj Rih eine Explosion zu hören, während in der Region Dnipro Luftangriffsalarm herrschte. Zuvor wurden feindliche Angriffsdrohnen gesehen, die sich auf die Stadt zubewegten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, und das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Krywyj Rih. Ein Säbelangriff. Eine Explosion. Wir filmen nicht und stellen nichts ins Internet“, schrieb Vilkul.