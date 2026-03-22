Kuleba berichtete, wie der Schutz der Häfen in der Region Odessa verstärkt wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Odessa wird der Schutz der Hafeninfrastruktur von Odessa und Tschornomorsk verstärkt.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für den Wiederaufbau der Ukraine – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung – Olexij Kuleba am 22. September während einer Arbeitsreise in die Region Odessa mit.

„Wir verstärken den Schutz: Wir erhöhen die Anzahl der mobilen Feuergruppen, stocken die Besatzungen der Abfang-Drohnen auf, bauen die elektronische Kriegsführung aus und verbessern die Koordination mit dem Militär. Prozentual gesehen ist die Abschussrate bereits um 25–35 % gestiegen“, erklärte Kuleba.

Ihren Angaben zufolge hat die Intensität der Angriffe auf die Hafeninfrastruktur von Odessa und Tschornomorsk im Jahr 2026 zugenommen: Während es im gesamten Jahr 2025 etwa 150 Angriffe gab, sind es derzeit bereits über 180.

„Der Feind führt massive Angriffe durch und erhöht die Zahl der Drohnen“, fügte der Minister hinzu.