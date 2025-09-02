In Luzk sind Explosionen zu hören: Die Luftabwehr schießt russische Drohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 3. September greifen die Russen Luzk mit Drohnen an. Die Luftabwehr der Stadt ist im Einsatz.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Bürgermeisters von Luzk, Ihor Polishchuk.

„Feindliche UAVs in Richtung Luzk. Bitte begeben Sie sich an einen sicheren Ort“, schrieb er um 00:17 Uhr.

Um 00:42 Uhr teilte Polischtschuk mit, dass in der Stadt Luftverteidigungsanlagen vorhanden seien.

Aktualisiert um 00:55 Uhr

Der Bürgermeister schrieb erneut, dass die Luftabwehr in der Stadt funktioniert. Gleichzeitig forderte er die Menschen auf, sich nicht in der Nähe von Fenstern und auf der Straße aufzuhalten und nicht zuzusehen, wie mobile Feuergruppen feindliche Drohnen abschießen.

„Granaten aus großkalibrigen Maschinengewehren können Sie mit hoher Geschwindigkeit treffen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben nehmen“, erklärte er.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 00:50 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, ist das Signal aufgrund des massiven Drohnenangriffs bereits fast in der gesamten Ukraine zu hören.

Beschuss von Luzk