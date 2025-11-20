Das Management der ukrainischen Donauschifffahrtsgesellschaft und von AMPU wurde entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Entlassung des Leiters der ukrainischen Donauschifffahrtsgesellschaft wurde bereits von dem kürzlich gebildeten Aufsichtsrat unterstützt.
Das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Territorien hat mit der Aktualisierung des Managementsystems der wichtigsten staatlichen Unternehmen der See- und Binnenschifffahrt begonnen. Dies gab das Ministerium am Donnerstag, den 20. November bekannt.
„Der erste Schritt war die Entlassung der Geschäftsführung der Ukrainischen Donauschifffahrtsgesellschaft (UDP) und der Verwaltung der Seehäfen der Ukraine (AMPU)“, heißt es in der Mitteilung.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Rücktritt des Leiters der UDP bereits den kürzlich gebildeten Aufsichtsrat unterstützt hat. Das Ministerium eröffnet nun einen transparenten Wettbewerb für diese Position und leitet parallel dazu die Schaffung eines Aufsichtsrates in AMPU ein.
Es wird darauf hingewiesen, dass weitere derartige Maßnahmen auch im Bereich des Eisenbahn- und Transportwesens sowie der Luftfahrt durchgeführt werden.
Zuvor wurde bekannt, dass die Regierung einen Plan zur Neuordnung des Energiesektors der Ukraine verabschiedet hat. Die erste Priorität wird sein, einen neuen Aufsichtsrat von Enerhoatom zu genehmigen.
