Die Medien haben von Rekordrabatten auf Öl aus Russland erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Preisnachlässe für Ural-Rohöl in den Häfen von Primorsk und Novorossiysk erreichten fast 20 Dollar pro Barrel.

Die Preisnachlässe für russisches Öl sind angesichts der US-Sanktionen gegen die beiden großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil drastisch gestiegen. Dies berichtete die Zeitung Kommersant unter Berufung auf eine Quelle in der Branche am Mittwoch, den 12. November.

Demnach betrugen die Preisnachlässe für Ural-Öl in den Häfen von Primorsk und Novorossiysk am 10. November 19,4 $ pro Barrel. Dies ist der höchste Wert in diesem Jahr.

Gleichzeitig lagen die Abschläge Anfang November bei 13-14 $ pro Barrel und vor der Einführung der US-Sanktionen im Oktober bei 11-12 $.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höchstwerte des Urals Abschlag auf Brent im zweiten Quartal 2022 erreicht – 31,9 Dollar pro Barrel und im ersten Quartal 2023 – 30 Dollar. Im ersten Fall stand der Markt unter dem Einfluss des geopolitischen Schocks nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, und im zweiten Fall wirkte sich das EU-Embargo auf Seelieferungen von Rohstoffen aus Russland aus. In diesen Zeiträumen war Öl jedoch deutlich teurer als heute.

So kostete Brent im zweiten Quartal 2022 104,6-122,7 Dollar pro Barrel und im ersten Quartal 2023 – 78-83 Dollar. Anfang November dieses Jahres lag Brent auf dem Spotmarkt bei 65,8 Dollar pro Tonne.

Das letzte Mal, dass die Abschläge im Hafen von Primorsk über 15 Dollar pro Barrel lagen, war Anfang dieses Jahres, als die USA Sanktionen gegen Gaspromneft, Surgutneftegaz und mehr als 180 Öltanker verhängten.