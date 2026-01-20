Das Ministerkabinett hat Dmytro Rugajew vorübergehend zum amtierenden Staatssekretär des Ministeriums für digitale Transformation ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat Dmytro Rugaev vorübergehend mit den Aufgaben des Staatssekretärs des Ministeriums für digitale Transformation der Ukraine betraut.

Der entsprechende Regierungserlass ist vom 19. Januar 2026.

Rugaev ist der Direktor der Abteilung für die rechtliche Unterstützung der digitalen Transformation im Ministerium für digitale Transformation.

Er wird die Aufgaben des Staatssekretärs wahrnehmen, bis der Staatssekretär gemäß dem festgelegten Verfahren ernannt wird.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass laut EP nach dem Rücktritt von Mykhailo Fedorow sein Stellvertreter Olexander Borniakov vorübergehend die Aufgaben des Ministers für digitale Transformation wahrnehmen wird.

Am 13. Januar 2026 unterstützte die Werchowna Rada die Entlassung von Mykhailo Fedorow aus dem Amt des Ersten Vizepremierministers der Ukraine, Minister für digitale Transformation. Die Rada unterstützte anschließend die Ernennung von Mykhailo Fedorow zum neuen Verteidigungsminister.