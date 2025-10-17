In neun Monaten produzierte DTEK 1,8 Millionen Ersatzteile zur Unterstützung der Kohleproduktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Von Januar bis September 2025 haben die Maschinenbauunternehmen von DTEK mehr als 1,8 Millionen Ersatzteile und Komponenten für Bergleute hergestellt, um den reibungslosen Betrieb der ukrainischen Bergwerke und eine stabile Kohleproduktion während der Heizperiode zu gewährleisten.

RBK Ukrajina berichtet mit Bezug auf DTEK.

„In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 haben die Maschinenbauer 2,5 Tausend Einheiten von Bergbauausrüstung hergestellt und repariert. Darunter sind sechs neue Teilschnittmaschinen und ein Minenlüfter“, heißt es.

Darüber hinaus haben die Maschinenbauer den Bedarf der Bergleute durch die Produktion von 1,8 Millionen Ersatzteilen und Komponenten gedeckt. „Die Maschinenbauer von DTEK Energy bleiben eine zuverlässige Stütze für die ukrainischen Bergwerke und versorgen sie mit hochwertigen Geräten und Komponenten. Dank ihrer Arbeit können die Bergleute die Kohleproduktion aufrechterhalten und die Energietechniker bereiten sich auf den Beginn der Heizperiode vor. Wir tun alles, was wir können, um die Zuverlässigkeit der Wärmeerzeugung in der Kriegszeit zu stärken“, sagte der CEO von DTEK Energy, Aleksandr Fomenko.

Zur Erinnerung: In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hat DTEK von Rinat Achmetow 2,9 Milliarden Hrywnja in den ukrainischen Kohlebergbau investiert.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Investitionen von DTEK Rinat Achmetow in den ukrainischen Kohlebergbau auf 7,5 Milliarden Hrywnja und in den letzten drei Jahren (2022-2024) auf 18 Milliarden Hrywnja.