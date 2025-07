Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sein Amt nicht 30 oder 35 Jahre lang innehaben, weil er am Ende seiner Karriere den Respekt der anderen und die Selbstachtung bewahren will.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den BBC-Film „Selenskyj. Seine Geschichte“.

„Ich bin nicht Putin. Ich werde nicht 30 Jahre lang Präsident sein, oder was auch immer es ist, 35 Jahre. Das werde ich nicht sein. Das können Sie mir glauben. Und das bedeutet, dass ich diese Arbeit durchziehen und den Respekt, meine eigene Selbstachtung, bewahren muss. Das ist für mich sehr wichtig“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident betonte auch, dass die Wahrung des Respekts für seine Familie und seine Kinder sehr wichtig ist.

„Und es ist mir wichtig, der Ukraine zu helfen, alles zu tun, was möglich ist, und das so gut wie möglich“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Wann können Wahlen in der Ukraine abgehalten werden?

Nach dem Gesetz können Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine erst nach dem Ende des Kriegsrechts abgehalten werden.