Notstromabschaltungen in der Region Dnipropetrowsk aufgehoben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat bekannt gegeben, dass die Notstromabschaltungen in der Region Dnipro aufgehoben worden sind.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Die Einschränkungen wurden am Morgen des 17. Oktober eingeführt. Sie wurden nach drei Stunden wieder aufgehoben.

Zur Wiederholung:

Auf Anweisung von NPC Ukrenerho wurden in allen Regionen Strombegrenzungspläne für Unternehmen eingeführt, während die Pläne für die Bevölkerung nicht in Kraft treten werden.

Am Morgen des 17. Oktober wurden die Notstromabschaltungen in den Regionen der Ukraine wieder eingeführt.