Sie nutzten ihre Ämter aus, um Druck auf Unternehmen auszuüben: In der Region Kiew wurden zwei Staatsanwälte überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aufgrund von Unterlagen der Generalinspektion der Generalstaatsanwaltschaft wurden zwei Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaft Browary in der Region Kiew überführt, die laut Ermittlungsergebnissen ihre Amtsstellung genutzt haben, um Druck auf einen Unternehmer auszuüben.

Quelle: Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko in den sozialen Netzwerken

Zitat: „Das Schema ist einfach und zynisch: eine erfundene Drohung mit der Beschlagnahmung von Grundstücken, die rechtmäßig genutzt wurden. Anschließend das ‚Angebot, die Angelegenheit zu regeln‘ für 50.000 Dollar. Ohne jegliche Grundlage und ohne echte verfahrensrechtliche Möglichkeiten.

Tatsächlich handelt es sich um den Versuch, aus der Angst der Wirtschaft Kapital zu schlagen.

Ich halte es für grundsätzlich wichtig: Solche Vorfälle müssen eine sofortige und harte Reaktion nach sich ziehen. Unabhängig von der Position.“

Details: Kravchenko bezeichnete den Druck auf die Wirtschaft als rote Linie, deren Überschreitung Konsequenzen nach sich zieht. „Wenn Sie mit solchen Vorfällen konfrontiert sind, wenden Sie sich über die Plattform „Stop Druck“ an uns – wir reagieren“, fügte der Generalstaatsanwalt hinzu.