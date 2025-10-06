OnlyFans-Models schulden dem Staat in der Ukraine mehr als 380 Millionen an Steuern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Plattform Onlyfans wird hauptsächlich dazu genutzt, pornografische Inhalte zu hosten und zu monetarisieren, deren Produktion und Verbreitung in der Ukraine als Straftat gilt.

Die Steuerschuld der Ukrainer, die in den Jahren 2020-2022 Einkünfte auf der Plattform Onlyfans bezogen haben, erreichte 384,7 Millionen Hrywnja. Die entsprechenden Daten wurden von der staatlichen Steuerbehörde auf Anfrage des EP zur Verfügung gestellt.

Trotz des strafrechtlichen Verbots der Produktion von Pornos in der Ukraine zieht der Steuerdienst weiterhin Steuern von den Urhebern der Inhalte ein, während die Plattform selbst die Mehrwertsteuer auf die Käufe ukrainischer Nutzer abführt.

„Während der Verarbeitung der zur Verfügung gestellten Informationen vom 02.10.2024 und ab dem 01.09.2025 beläuft sich der Gesamtbetrag der Steuerschulden von natürlichen Personen, die in der Ukraine steuerlich ansässig sind, aufgrund der Nichtzahlung von Steuern auf Einkünfte, die von Fenix International Ltd (dem Eigentümer der Plattform Onlyfans – EP) in den Jahren 2020-2022 erhalten wurden, auf 384,7 Millionen Hrywnja“, heißt es in der Antwort des STS.

Es fügte hinzu, dass am 10. März 2025 Daten von Fenix International Ltd. über das Volumen der Einnahmen der Ukrainer auf Onlyfans für 2023 eingegangen sind. Diese Informationen wurden bereits vom STS vorverarbeitet und am 5. September 2025 zur Verarbeitung an die territorialen Organe der Steuerbehörden geschickt.