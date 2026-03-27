Die Reform der ukrainischen Rechtschreibung ist endgültig abgeschlossen – so der Vorsitzende des Parlaments

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Stefachuk bezeichnete dies als eine wirklich wichtige Entscheidung – nicht nur für die Sprachnorm, sondern auch für die Festigung der ukrainischen Staatlichkeit.

Die Regierung hat den Beschluss des Ministerkabinetts der Ukraine vom 22. Mai 2019 Nr. 437 „Fragen der ukrainischen Rechtschreibung“ für ungültig erklärt – da die Nationale Kommission für Standards der Staatssprache die ukrainische Rechtschreibung als Standard der Staatssprache bestätigt hat. Dies teilte der Vorsitzende der Werchowna Rada der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, mit.

Er bezeichnete dies als eine wirklich wichtige Entscheidung – nicht nur für die Sprachnorm, sondern auch für die Festigung der ukrainischen Staatlichkeit.

Die ukrainische Sprache hat einen klaren und modernen Standard der Staatssprache erhalten. Dies ist das Ergebnis einer großen gemeinsamen Anstrengung – des Parlaments, der Regierung, der Linguisten und der einschlägigen Institutionen. Die ukrainische Sprache wird noch stärker. Und mit ihr – auch die Ukraine“, bemerkte Stefantschuk.

Zur Erinnerung: Die Nationale Kommission für Standards der Staatssprache hat am 1. März die ukrainische Rechtschreibung als Standard der Staatssprache bestätigt.