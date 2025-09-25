Die Regierung wird 40.000 an Ärzte in der Kampfzone zahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett wird die Gehälter für medizinisches Personal in den Gebieten aktiver und möglicher Kampfhandlungen erhöhen.

Dies kündigte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko an.

„Dies gilt insbesondere für Nikopol, das unter ständigem russischen Beschuss steht“, sagte sie.

Die folgenden Gehälter werden für diejenigen festgelegt, die in den Kampfgebieten arbeiten:

ärzte – 40 Tausend Hrywnja

Krankenschwestern – 27 Tausend Hrywnja;

Medizinisches Nachwuchspersonal – 18 Tausend Hrywnja.

Zur gleichen Zeit, in den Gebieten möglicher Feindseligkeiten:

ärzte – 28 Tausend Hrywnja;

Krankenschwestern – 18 Tausend Hrywnja;

Medizinisches Nachwuchspersonal – 9 Tausend Hrywnja.

Eine detaillierte Liste der Gebiete, in denen militärische Operationen stattfinden oder möglich sind, finden Sie hier.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Das Ministerkabinett plant, 615 Millionen Hrywnja für die Unterstützung der Regionen Sumy, Dnipro und Donezk bereitzustellen.