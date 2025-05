In der Region Iwano-Frankiwsk ist ein Fall von Botulismus aufgetreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Mann aus Vorkarpaten erkrankte nach dem Verzehr von hausgemachtem Fleisch aus der Dose an Botulismus.

In der Region Vorkarpaten wurde zum ersten Mal seit Anfang des Jahres Botulismus registriert. Der Mann wurde nach dem Verzehr von selbstgekochtem Fleisch aus der Dose vergiftet. Dies teilte das regionale Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention in Iwano-Frankiwsk am Montag, den 26. Mai mit.

Nach dem Verzehr minderwertiger Lebensmittel entwickelte der Patient Bauchschmerzen, Schwäche, Blähungen und Kopfschmerzen. Zwei Tage später kamen Symptome wie Seh- und Schluckstörungen und ein trockener Mund hinzu.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte diagnostizierten Botulismus. Der Patient erhielt die notwendige Behandlung und eine Injektion mit Anti-Botulinum-Serum, er wird weiter behandelt.

Botulismus ist eine akute toxische Infektion, die durch den Bazillus Clostridiumbotulinum und sein Toxin verursacht wird, das den Inhalt von Lebensmittelkonserven infiziert, die unsachgemäß zubereitet oder unter unzureichenden Bedingungen gelagert wurden.

Am häufigsten erkranken Menschen an Botulismus nach dem Verzehr von selbst eingemachten Pilzen, geräuchertem oder getrocknetem Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Bohnenkonserven.

Um Botulismus vorzubeugen, ist es notwendig, strenge Regeln für die Zubereitung und Lagerung von Konserven zu befolgen.

Wir erinnern daran, dass in Saporischschja der erste Fall von iatrogenem Botulismus aufgezeichnet wurde – eine Frau erkrankte nach einer Injektion von Botulinumtoxin, das zur Vorbeugung von Falten eingesetzt wird. Ein Bautrupp aus der Region Riwne hat sich in Kiew mit Botulismus angesteckt