Die Russen haben im Donbass drei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Armee hat in nur 24 Stunden 24 Mal bewohnte Gebiete in der Region Donezk beschossen. Es wurden zahlreiche Zerstörungen verzeichnet.

Im Laufe des vergangenen Tages wurden in der Region Donezk drei Zivilisten getötet und acht weitere durch massiven Beschuss der russischen Invasoren verletzt. Dies teilte die örtliche regionale Militärverwaltung am Mittwoch, den 24. September mit.

Nach offiziellen Angaben wurden Menschen in Illinowka und in Konstantinowka (zwei Menschen) getötet. Zivilisten in Slowjansk (1), Illinowka (2) und Konstantinowka (5) wurden verwundet.

Zerstörungen von Wohngebäuden und Infrastruktur wurden in Dobropillya, Lyman, Kramatorsk, Yampol, Orechiwatka, Sewersk, Rai-Alexandrovka, Illinovka und Konstantinovka verzeichnet.

Insgesamt beschossen die Russen im Laufe des Tages 24 Mal bewohnte Gebiete von Donetschyna. 313 Menschen wurden von der Frontlinie evakuiert, darunter 78 Kinder.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am Abend des 23. September einen massiven Drohnenangriff auf Charkiw durchgeführt haben. In der Stadt wurden 17 Ankünfte registriert. Der Hauptschlag betraf den Energiesektor, in der Stadt ist das Licht ausgefallen.