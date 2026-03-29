Die Russen haben einen Angriff auf die Region Chmelnyzkyj verübt, wodurch es zu Stromausfällen kam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Region waren Luftabwehrkräfte im Einsatz – es wurden Ziele abgeschossen. Infolge des Angriffs kam es zu Stromausfällen.

Russische Truppen haben in der Nacht einen Angriff auf die Region Chmelnyzkyj verübt, wodurch es in der Region zu Stromausfällen kam. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj, Sergej Tyurin, am 29. März mit.

„In der Region waren Luftabwehrkräfte im Einsatz – es wurden Ziele abgeschossen, Einzelheiten werde ich später mitteilen. Bislang liegen keine Informationen über Tote oder Verletzte vor“, erklärte er.

Tjurin fügte hinzu, dass es infolge des Angriffs zu Unterbrechungen der Stromversorgung gekommen sei.

Zur Erinnerung: Die russische Armee griff die Region Sumy am Sonntagmorgen, dem 29. März, an. Der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, berichtete von einem Angriff auf die zivile Infrastruktur, der erhebliche Schäden verursacht habe. Seinen Angaben zufolge seien durch den „Angriff“ Objekte der zivilen Infrastruktur sowie der Wohnungsbestand der Stadt beschädigt worden.