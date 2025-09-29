Russen schlagen in der Region Dnipropetrowsk zu, es gibt einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 29. September eine Reihe von Angriffen auf Gemeinden in der Region Dnipropetrowsk gestartet und dabei Angriffsdrohnen, schwere Artillerie und FPV-Drohnen eingesetzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak.

Seinen Angaben zufolge wurden die Gemeinden Pokrovska, Slowjanska und Mezhevska des Bezirks Sinelnikovsky angegriffen. Die Angriffe verursachten mehrere Brände in den Ortschaften. Das Feuer griff auf ein Verwaltungsgebäude, ein Hotel und drei Privatwohnungen über und zerstörte ein Auto. Die Rettungskräfte lokalisierten die Brände sofort und arbeiteten an den Anschlagsorten.

Bei einem der Angriffe wurde ein 44-jähriger Mann verletzt. Er erhielt die notwendige medizinische Versorgung.

Die russischen Truppen schickten schwere Artillerie und FPV-Drohnen in die Region Nikopol. Das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Mirivska und Pokrovska gerieten unter feindlichen Beschuss. Dabei wurden zwei Privathäuser und ein Wohngebäude beschädigt. Unter der Zivilbevölkerung gab es keine Verletzten.

Nach Angaben des Luftkommandos zerstörten die Verteidiger bei Nachtangriffen drei feindliche Drohnen. Derzeit sind Rettungs- und Notfalldienste vor Ort im Einsatz, um die Folgen der Angriffe zu beseitigen.

