Russen schlugen in der Region Dnipropetrowsk zu, es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Gemeinde Malomikhailivska in Sinelnikivshchyna wurde ein 49-jähriger Mann getötet. Vier weitere Bewohner wurden verletzt. Privathäuser wurden beschädigt.

Russische Truppen haben den Bezirk Sinelnikovsky der Region Dnipropetrowsk mit gelenkten Luftbomben angegriffen. Eine Person wurde getötet, vier wurden verletzt. Dies berichtete am 28. August der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak.

