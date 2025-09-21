Die russische Armee hat mit einer neuen Art von Angriffen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Drohnen haben damit begonnen, Sprengstoff direkt auf die Straßen ukrainischer Städte abzuwerfen, sagte der Bürgermeister von Nizhyn.

Das russische Militär hat unbekannten Sprengstoff auf Nizhyn in der Region Tschernihiw abgeworfen. Dies ist eine neue Art von Angriff, die der Feind einsetzt. Dies berichtete der Bürgermeister von Nischin Alexander Kodola, berichtet Suspilne.

Ihm zufolge warfen Angreifer am 19. September auf einer der zentralen Straßen der Stadt unbekannten Sprengstoff aus Drohnen ab.

„Dies ist eine neue Art von Angriff, die Russen haben diese Art von Angriff noch nie zuvor eingesetzt. Bislang sind Experten dabei, herauszufinden, um welche Art von Sprengstoff es sich handelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es wurde kein Auto beschädigt“, bemerkte Kodola.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht des 21. September beim Löschen des Feuers nach dem Drohnenangriff der Russischen Föderation erneut zugeschlagen haben. Zwei Rettungskräfte wurden verletzt.