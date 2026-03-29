Die Russische Föderation hat Anlagen von Naftohas angegriffen; es sind Schäden zu verzeichnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Infolge des feindlichen Angriffs wurden erhebliche Schäden festgestellt, es kam zu einem Brand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden Produktionsanlagen der Naftohas-Gruppe in der Region Sumy mit Drohnen angegriffen. Dies teilte die Pressestelle der Naftohas-Gruppe mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass infolge des feindlichen Angriffs erhebliche Schäden festgestellt wurden und ein Brand ausgebrochen ist.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es gab keine Verletzten.

Zur Erinnerung: In der Nacht griffen die Russen zivile Infrastruktur und eine Energieanlage im Gebiet Odessa an, was zu Unterbrechungen der Stromversorgung führte.