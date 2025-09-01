Russische Metallurgen melden Verluste in Milliardenhöhe - CPD

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Hauptgründe sind unter anderem Sanktionen, der Verlust ausländischer Märkte, ein starker Rückgang der Inlandsnachfrage nach Metall in der Bauindustrie und im Maschinenbau sowie eine harte Politik der russischen Zentralbank.

Die russische Stahlindustrie befindet sich in der tiefsten Krise seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Insbesondere im Juli ist die Produktion um 10,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Dies meldet das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Nach Angaben von Rosstat ist dies der schlechteste Indikator seit mindestens 3,5 Jahren.

Der Einbruch wurde bei wichtigen Unternehmen der Branche verzeichnet.

Magnitogorsk Iron and Steel Works reduzierte die Stahlproduktion um 18%, Mechel verringerte den Umsatz um 11%, und Pipe Metallurgical Company verlor bis zu 22% des Umsatzes.

Insgesamt verzeichnen die russischen Unternehmen Verluste in Milliardenhöhe.

„Die Gründe für den Rückgang liegen auf der Hand: Sanktionen, der Verlust ausländischer Märkte, ein starker Rückgang der Inlandsnachfrage nach Metall im Bauwesen und im Maschinenbau sowie die harte Politik der Zentralbank der Russischen Föderation, die Investitionen zurückhält“, erklärte die CPD.

