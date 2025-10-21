Russische Truppen haben über Nacht Energieanlagen in zwei Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben Energieanlagen in den Regionen Tschernihiw und Dnipro angegriffen. Als Folge des Beschusses sind die Verbraucher in Tschernihiw ohne Strom.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrenerhos Telegram und das Energieministerium.

„Der Feind hat die Energieinfrastruktur der Regionen Tschernihiw und Dnipro angegriffen. Infolge des Beschusses sind die Verbraucher in der Stadt Tschernihiw und in einem Teil der Region ohne Stromanschluss. Die Wiederherstellung der Stromversorgung wird beginnen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt“, sagte das Energieministerium.

Es wird berichtet, dass aufgrund der Folgen des vorangegangenen russischen Beschusses heute von 16:00 bis 20:00 Uhr in allen Regionen der Ukraine Stromdrosselungen für industrielle Verbraucher in Kraft treten werden.

Wie sich der Stromverbrauch verändert hat

Der Stromverbrauch bleibt hoch. Heute, am 21. Oktober, lag er um 9:30 Uhr um 1,4% niedriger als zur gleichen Zeit des Vortages. Der Grund für diese Veränderungen ist das sonnige Wetter in den westlichen und einem Teil der südlichen Regionen der Ukraine.

Dies führt zu einem hohen Wirkungsgrad der Solarkraftwerke in den Haushalten und einem entsprechenden Rückgang des Energieverbrauchs aus dem Netz.

Gestern, am 20. Oktober, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er war 4,5% höher als der Höchstwert des vorherigen Arbeitstages. Der Grund für diese Veränderungen ist der traditionelle Anstieg des Energieverbrauchs zu Beginn der Arbeitswoche sowie der Kälteeinbruch in der Ukraine.