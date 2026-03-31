Russische Truppen haben einen Angriff auf Slowjansk verübt: Unter den Verletzten befindet sich ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen haben in der Nacht Slowjansk beschossen. Bei dem russischen Luftangriff wurden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. Dies teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung von Slowjansk, Wadim Ljach, am 31. März mit.

Seinen Angaben zufolge haben die Russen in der Nacht zwei FAB-250-Bomben auf die Stadt abgeworfen. Die Bomben trafen den privaten Wohnbereich. Mindestens 22 Privathäuser und drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Derzeit ist von drei Verletzten bekannt. Unter ihnen befindet sich ein 12-jähriges Mädchen. Allen wurde die notwendige medizinische Hilfe geleistet.

Zur Erinnerung: In Kramatorsk kamen am 29. März infolge eines russischen Angriffs drei Menschen ums Leben, weitere 13 wurden verletzt. In der Stadt wurden Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude und Fahrzeuge beschädigt.