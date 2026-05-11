Russische Truppen sind in der Nähe von zwei Dörfern im Gebiet Donezk vorgerückt – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen sind in der Nähe von Wassylivka und Zakytne im Gebiet Donezk vorgerückt, berichtet DeepState.

Russische Besatzungstruppen haben neue ukrainische Gebiete in der Nähe der Dörfer Wassylivka und Zakytne im Gebiet Donezk eingenommen.

Quelle: : das Analyseprojekt DeepState in den sozialen Netzwerken

Details: : Wassylivka liegt nordwestlich von Pokrowsk und Hryshyne, Zakytne – unweit von Slowjansk.

Wassylivka auf der Karte von DeepState

Zakitne auf der Karte von DeepState

Vorgeschichte:

Am 8. Mai verkündete US-Präsident

Donald Trump einen dreitägigen Waffenstillstand im Krieg zwischen der Ukraine, der

am 9., 10. und 11. Mai gelten soll.

Am 9. Mai berichteten DeepState-Analysten, dass russische Invasoren bei Novooleksandrivka und Predtechine im Gebiet Donezk vorrücken.