Die russischen Truppen im Sektor Saporischschja versuchen, die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte zu umgehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das russische Militär hat seine Versuche verstärkt, die ukrainischen Stellungen in der Gegend von Malokaterinovka und in den angrenzenden Gebieten zu umgehen, insbesondere in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja und Kamianka-Dniprovska.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die Worte von Wladyslaw Woloschyn, einem Sprecher der Südlichen Verteidigungskräfte, während eines TV-Marathon.

„Mehrere Gruppen des Feindes haben versucht, unsere Stellungen durch das Schilf zu umgehen und uns von Westen her zu flankieren“, sagte Woloschyn.

Ihm zufolge versuchen die russischen Truppen auch, entlang des Grundes des ehemaligen Kachowka-Stausees einzudringen und das Dickicht als Schutz zu nutzen. Das Ziel solcher Aktionen ist es, sich ukrainischen Einheiten schnell zu nähern und in deren Rücken zu gelangen.

„Ähnliche Versuche wurden in der Nähe des KKW Saporischschja und der Stadt Kamianka-Dniprovska verzeichnet“, fügte der Sprecher der Südlichen Verteidigungskräfte hinzu.

Bildschirmfoto: Malokaterinovka auf der DeepStateMap-Karte

Beschuss von Saporischschja

Wie wir bereits berichteten, wurde Saporischschja in der Nacht zum 7. November vom Feind angegriffen, wobei Fensterscheiben von Hochhäusern und eines Kindergartens eingeschlagen wurden.

Und am 5. November griffen die Angreifer in Saporischschja ein Rettungsfahrzeug mit einem Drohnenangriff an, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Zur Erinnerung: Am 3. November waren in den Regionen Dnipro und Saporischschja Explosionen zu hören. Die Russen haben ballistische Raketen auf diese Regionen abgefeuert. In der Region Saporischschja waren vier Explosionen zu hören.

RBK Ukrajina berichtete auch, dass Zehntausende von Verbrauchern aufgrund des russischen Angriffs auf Saporischschja in der Nacht vom 2. November ohne Strom waren.