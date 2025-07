Russischer Angriff auf Krementschuk: Die Zahl der Opfer stieg auf 2

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 6. Juli, haben die Russen Krementschuk mit Drohnen angegriffen. Infolge des Beschusses stieg die Zahl der Opfer auf zwei, und etwa 16 Gebäude wurden beschädigt.

Dies sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Poltawa, Wolodymyr Kohut, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf eine TV-Marathon-Sendung berichtet.

Er gab an, dass der Feind die Stadt um 09:35 Uhr angegriffen hat. Zwei Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

„Derzeit wissen wir von zwei Opfern, die sich an medizinische Einrichtungen gewandt haben. Ein Opfer wurde an Ort und Stelle behandelt und lehnte einen Krankenhausaufenthalt ab. Ein anderes Opfer hat sich selbständig in eine Gesundheitseinrichtung begeben und wurde dort behandelt“, sagte Kohut.

Er stellte außerdem fest, dass etwa 16 Gebäude beschädigt wurden. Darunter sind Privathäuser, mehrstöckige Gebäude, eine Bildungseinrichtung und gewerbliche Immobilien.

„Es wurde ein Hauptquartier eingerichtet, um Hilfe zu leisten. Im Moment müssen die Menschen nicht umgesiedelt werden“, fügte der Chef der regionalen Militärverwaltung hinzu.

