Russischer Angriff auf die Region Tschernihiw: 2 Verletzte, mehrere Brände

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den russischen Beschuss der Region Tschernihiw wurden zwei Menschen verletzt. Die Brände wurden von Rettungskräften gelöscht.

Zwei Menschen wurden verletzt und es kam zu Bränden infolge eines russischen Angriffs auf die Region Tschernihiw in der Nacht zum 5. Mai.

Quelle: : Staatlicher Rettungsdienst auf Telegram

Wörtliche Meldung: : „Die Russen haben die Region Tschernihiw angegriffen: Es gibt Verletzte“.

Details: : Insbesondere griffen die Angreifer den privaten Sektor einer Ortschaft der Gemeinde Horodnia im Bezirk Tschernihiw an – dort geriet ein Wohnhaus in Brand, wobei zwei Männer, Jahrgänge 1966 und 1995, verletzt wurden.

Es wird berichtet, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Rettungskräfte konnten den Brand zügig löschen.

Zudem gab es einen Treffer auf das Gebiet der Forstverwaltung – auch dort brach ein Feuer aus. Bis zum Morgen war es gelöscht.