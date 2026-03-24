Russland bereitet sich auf neue Konflikte in den kommenden Jahren vor, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine warnte vor den künftigen Plänen des Kremls. Die Russische Föderation bereitet sich bereits auf neue bewaffnete Konflikte in den kommenden Jahren vor, zudem setzt der Kreml die Destabilisierung in Europa fort.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Telegram-Kanal berichtet.

„Die Russische Föderation setzt diesen Krieg und die Destabilisierung in Europa fort, unterstützt das iranische Regime mit Geheimdienstinformationen und zieht so den Krieg in der Region in die Länge, außerdem bereitet sie sich auf neue Konflikte in den kommenden Jahren vor. Diese Gefahr eines andauernden Krieges in verschiedenen Regionen muss gestoppt werden“, erklärte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge können nur alle gemeinsam Russland aufhalten: Amerika, Europa und andere globale Akteure. Es sind Treffen auf Führungsebene erforderlich, um wirklich alles zu lösen.

„Ich habe mein Team beauftragt, weiterhin so aktiv wie möglich mit den Partnern zusammenzuarbeiten, damit die Diplomatie substanziell ist und insbesondere humanitäre Fragen wie der Austausch von Kriegsgefangenen gelöst werden“, fügte der Staatschef hinzu.

Bereitet sich Russland auf einen großen Krieg vor?