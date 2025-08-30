Russland greift die Region Dnipropetrowsk an: ein Toter, zwei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 30. August die Region Dnipro angegriffen und dabei einen Toten und zwei Verletzte hinterlassen.

Quelle: Staatlicher Notfalldienst

Einzelheiten: Bei einem russischen Angriff wurde ein Mann in der Gemeinde Mezhivska getötet.

Zwei weitere Verletzte wurden aus den Gemeinden Novopavlivka und Malomykhailivka gemeldet. Sie wurden alle medizinisch versorgt.

Der Beschuss verursachte auch mehrere Brände, die von den Rettungskräften schnell gelöscht werden konnten.

In Nikopol traf eine FPV-Drohne eine Garage, in der ein Auto geparkt war. Die Explosion verursachte ein Feuer, aber es gab keine Verletzten.

