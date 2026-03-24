Russland griff mit 426 Zielen an: Die Luftabwehr hat alle Marschflugkörper und die meisten Drohnen abgeschossen, es gab Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 24. März führte Russland einen kombinierten Angriff auf kritische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine durch, wobei Angriffsdrohnen sowie Luft- und bodengestützte Raketen zum Einsatz kamen. Die Luftabwehr hat 390 der 426 abgefeuerten feindlichen Ziele abgeschossen.

Quelle: Luftstreitkräfte in den sozialen Netzwerken

Details: Insgesamt registrierten die Funktechnischen Truppen der Luftstreitkräfte 426 Luftangriffsmittel:

- 7 ballistische Raketen vom Typ „Iskander-M“/S-400 (Abschussgebiete: Oblast Kursk, Russische Föderation, sowie die vorübergehend besetzten Gebiete der Oblast Donezk);

- 18 Marschflugkörper vom Typ Ch-101 (Startgebiet – aus dem Luftraum über dem Kaspischen Meer);

- 5 Marschflugkörper vom Typ „Iskander-K“ (Abschussgebiet – Oblast Brjansk, Russische Föderation);

- 4 Lenkflugkörper vom Typ Ch-59/69/31 (Abschussgebiet – Oblast Kursk, Russische Föderation, sowie in den vorübergehend besetzten Gebieten der Oblast Donezk);

- 392 Angriffs-UAVs vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen aus folgenden Richtungen: Brjansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation, Gwardijsk, vorübergehend besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim.

Etwa 250 der Drohnen waren vom Typ „Schahed“.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 09:00 Uhr von der Luftabwehr 390 Ziele abgeschossen bzw. neutralisiert – 25 Raketen und 365 Drohnen verschiedener Typen:

- 18 Marschflugkörper vom Typ Ch-101;

- 5 Marschflugkörper vom Typ „Iskander-K“;

- 2 Lenkflugkörper vom Typ Ch-59/69;

- 365 feindliche Drohnen verschiedener Typen.

Es wurden Treffer von 6 Raketen und 27 Angriffs-UAVs an 22 Orten sowie der Absturz abgeschossener (Trümmer) UAVs an 10 Orten registriert.

Informationen zu drei feindlichen Raketen werden derzeit präzisiert.

Wörtlich: „Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche UAVs. Halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften!“