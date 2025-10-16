Russland hat zum sechsten Mal innerhalb eines Monats die Gasinfrastruktur von Naftohas angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Gestern Abend hat der Feind erneut einen groß angelegten kombinierten Angriff auf Einrichtungen der Naftohas-Gruppe durchgeführt, den sechsten seit Anfang Oktober.

Dies meldete der Pressedienst von Naftohas.

„Dutzende von Raketen (einschließlich ballistischer Raketen) und Hunderte von Schahedi-Drohnen trafen zivile Einrichtungen, die die Ukrainer mit Gas und Wärme versorgen“, hieß es in der Erklärung.

Vier Mitarbeiter der Gasinfrastruktur wurden bei dem Angriff verletzt.

Mehrere Regionen wurden beschädigt und einige der kritischen Anlagen von Naftohas wurden vorübergehend stillgelegt.

„Solche Angriffe haben direkte Auswirkungen auf die inländische Gasproduktion, die das Unternehmen teilweise durch Importe kompensieren muss“, fügte Naftohas hinzu.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober griffen Russen eine Gasförderanlage in der Region Poltawa an.