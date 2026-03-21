Selenskyj über die Friedensverhandlungen in den USA: Man muss herausfinden, inwieweit die Russische Föderation tatsächlich zum Frieden bereit ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und den USA werden fortgesetzt Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass das ukrainische Team nach dem heutigen Treffen in den USA morgen die Verhandlungen mit der amerikanischen Seite über die Beendigung des Krieges fortsetzen werde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die abendliche Videobotschaft des Staatsoberhauptes.

„Unser Team befindet sich derzeit in Amerika, heute fand bereits ein Treffen statt. Auf amerikanischer Seite waren Steve Witkoff und Jared Kushner anwesend. Es ist für uns alle weltweit wichtig, dass die Diplomatie fortgesetzt wird und wir versuchen, diesen Krieg – den Krieg Russlands gegen die Ukraine – zu beenden. Niemand braucht diesen Krieg. Die Teams werden den Dialog auch morgen fortsetzen“, erklärte der Präsident.

Er merkte an, dass es vor allem darauf ankomme, zu verstehen, inwieweit die russische Seite tatsächlich zu einer echten Beendigung des Krieges bereit sei und inwieweit die Russische Föderation bereit sei, dies ehrlich und würdig zu tun.

„Umso mehr jetzt, da die geopolitischen Probleme aufgrund der Lage im Iran nur noch zugenommen haben. Es wird noch einen detaillierten Bericht des Teams geben“, fasste der Staatschef zusammen.

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Wiederaufnahme des Friedensprozesses