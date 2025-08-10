Selenskyj: Die Beendigung des Krieges muss fair sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass das Ende des Krieges gegen die Ukraine fair und im Interesse der Sicherheit der europäischen Nationen sein muss.

Quelle: Erklärung von Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, 10. August, in den sozialen Medien

Wörtlich: „Das Ende des Krieges muss fair sein, und ich bin allen dankbar, die jetzt auf der Seite der Ukraine stehen, auf der Seite unseres Volkes, um des Friedens in der Ukraine willen, der die vitalen Sicherheitsinteressen unserer europäischen Völker schützt.“

Einzelheiten: Selenskyj betonte, dass die Ukraine die gemeinsame Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, des italienischen Ministerpräsidenten Giorgi Meloni, des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, des polnischen Ministerpräsidents Donald Tusk, des britischen Ministerpräsidents Keir Starmer, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und des finnischen Präsidenten Alexander Stubb zum Frieden für die Ukraine schätzt und voll unterstützt.

Was vorausging: .*