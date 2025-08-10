FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj: Die Beendigung des Krieges muss fair sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass das Ende des Krieges gegen die Ukraine fair und im Interesse der Sicherheit der europäischen Nationen sein muss.

Quelle: Erklärung von Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, 10. August, in den sozialen Medien

Wörtlich: „Das Ende des Krieges muss fair sein, und ich bin allen dankbar, die jetzt auf der Seite der Ukraine stehen, auf der Seite unseres Volkes, um des Friedens in der Ukraine willen, der die vitalen Sicherheitsinteressen unserer europäischen Völker schützt.“

Einzelheiten: Selenskyj betonte, dass die Ukraine die gemeinsame Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, des italienischen Ministerpräsidenten Giorgi Meloni, des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, des polnischen Ministerpräsidents Donald Tusk, des britischen Ministerpräsidents Keir Starmer, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und des finnischen Präsidenten Alexander Stubb zum Frieden für die Ukraine schätzt und voll unterstützt.

  • Was vorausging: .*
  • Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs führender europäischer Staaten US-Präsident Donald Trump aufgefordert, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, um den Krieg in der Ukraine nur unter der Bedingung eines Waffenstillstands und Garantien für den Schutz „vitaler Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas“ zu beenden.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 222

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)26 °C  Ushhorod26 °C  
Lwiw (Lemberg)24 °C  Iwano-Frankiwsk26 °C  
Rachiw22 °C  Jassinja23 °C  
Ternopil24 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)27 °C  
Luzk26 °C  Riwne27 °C  
Chmelnyzkyj24 °C  Winnyzja25 °C  
Schytomyr23 °C  Tschernihiw (Tschernigow)24 °C  
Tscherkassy23 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)25 °C  
Poltawa23 °C  Sumy22 °C  
Odessa26 °C  Mykolajiw (Nikolajew)28 °C  
Cherson28 °C  Charkiw (Charkow)22 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)27 °C  Saporischschja (Saporoschje)27 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)25 °C  Donezk26 °C  
Luhansk (Lugansk)27 °C  Simferopol28 °C  
Sewastopol28 °C  Jalta28 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“