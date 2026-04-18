Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat drei russische Schiffe auf der Krim festgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes haben einen Block feindlicher Antennen des Kommunikationssystems sowie Treibstofftanks auf dem Ölterminal Yugtorsan beschädigt.

Kämpfer des Spezialoperationszentrums „Alfa“ des ukrainischen Sicherheitsdienstes haben in der besetzten Krim drei feindliche Kriegsschiffe sowie Radarstationen und die Logistik des Feindes getroffen. Dies teilte der ukrainische Sicherheitsdienst auf seiner Facebook-Seite mit.

Den ukrainischen Verteidigern gelang es, gleich drei Kriegsschiffe der Russischen Föderation zu treffen:

Zudem gibt es Hinweise auf eine wahrscheinliche Beschädigung des Anti-Sabotage-Boots vom Typ 21980 „Gratschonok“.

Die Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine beschädigten den Antennenblock des Kommunikationssystems „Delphin“, die Radarstation MR-10M1 Mys-M1 sowie die Treibstofftanks auf dem Öllager „Yugtorsan“.

Wie wir bereits berichteten, griffen Drohnen in der Nacht zum Samstag, dem 18. April, ein Öllager in der Nähe der Kasatschaja-Bucht an, das sich auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Krim befindet.