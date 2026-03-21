Auf der Strecke Kiew–Odessa wurden 50.000 Quadratmeter Fahrbahnbelag saniert – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf der Strecke Kiew–Odessa ist die Sanierung von mehr als 400.000 Quadratmetern Fahrbahnbelag geplant; bislang wurden über 50.000 Quadratmeter saniert.

Dies teilte der für den Wiederaufbau zuständige Vizepremierminister und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

Seinen Angaben zufolge ist die M-05 Kiew–Odessa nach dem Winter zu einer der problematischsten Straßen des Landes geworden, gleichzeitig aber auch von entscheidender Bedeutung: Sie ist die Verbindung zu den Häfen sowie für die militärische Logistik und humanitäre Transporte.

„Genau deshalb wurde sie als vorrangig eingestuft. Wir planen, mehr als 400.000 m² Fahrbahnbelag zu sanieren. Die Arbeiten sind bereits im Gange – über 50.000 m² sind bereits repariert“, schrieb er auf Telegram.

Parallel dazu laufen die Arbeiten auch auf anderen wichtigen Strecken der Region – der M-14, der M-15 (bei Reni), der M-16 (nach Chișinău), der M-28, der M-27 sowie der R-72 und der R-55 – auf diesen Straßen wurden bereits Zehntausende Quadratmeter Schäden beseitigt.

Seit Februar wurden in der Region Odessa über 150.000 m² Straßenbelag saniert. Täglich sind etwa 17 Reparaturteams im Einsatz, so der Minister.

„Es ist wichtig, dass die Arbeiten in diesem Jahr landesweit früher begonnen haben – bereits im Februar – und das Tempo deutlich zugenommen hat. Waren es vor einigen Wochen noch 30–40.000 m², so sind es jetzt bis zu 90.000 m² pro Tag, und wir steigern das Tempo weiter“, erklärte Kuleba.

Insgesamt wurden im Januar und März landesweit bereits 1 Million m² Straßenreparaturen durchgeführt. Dies sei das größte Volumen seit Beginn des umfassenden Krieges, fügte er hinzu.