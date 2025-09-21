Die Streitkräfte der Ukraine zerstörten einen russischen "Terminator auf Schienen", der vor Strahlung geschützt war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Soldaten des 412. Regiments der unbemannten Systeme Nemesis zerstörten ein russisches Technikfahrzeug IMR-3M, das den Vormarsch feindlicher motorisierter Einheiten in der Offensive sichern sollte.

Quelle: Beiträge des 412. Regiments in den sozialen Medien

Einzelheiten: Das IMR-3M ist ein gepanzertes Spezialfahrzeug, das für die Räumung von Wegen konzipiert wurde: Es kann Straßen durch Minenfelder ebnen, Trümmer beseitigen und andere technische Aufgaben erfüllen.

Der IMR-3M ist mit einem Bulldozer-Schild, einem Maschinengewehr und einem Schutz gegen die Auswirkungen eines Atomschlags ausgestattet, was ihn für den Feind besonders wertvoll macht. Im russischen Militär wird das Fahrzeug als „Terminator auf Schienen“ bezeichnet.

Das Fahrzeug ist in der Lage, Minenfelder aus eigener Kraft zu überwinden und verfügt über eine starke Panzerung. Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion haben die ukrainischen Streitkräfte die Zerstörung von nur zwei IMR-3M-Einheiten visuell bestätigt, von denen die letzte vor mehr als einem Jahr eliminiert wurde.

Https://www.facebook.com/reel/775756345366729/?v&show_text=false&width=380&t=0

Hintergrund: