In Sumy waren Explosionen inmitten eines Drohnenangriffs zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 26. August waren in Sumy eine Reihe von Explosionen zu hören. Das Militär warnte vor Drohnen, die in der Region gesichtet wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Sumy und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

Die erste Explosion war gegen 03:27 Uhr zu hören. Es folgten mehrere weitere Explosionen.

„Die Luftabwehr funktioniert, bleiben Sie in den Schutzräumen“, schrieben die Medien.

Gleichzeitig teilte das Militär mit, dass in der Region Sumy russische Kampfdrohnen gesichtet wurden, die in Richtung Westen flogen.

Es gibt keine offiziellen Informationen über die Folgen des Angriffs oder das Ausbleiben eines solchen.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 03:44 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal nur noch für die Region Sumy (die Krim und die Region Luhansk sind aufgrund der Besetzung rot markiert).

Beschuss von Sumy